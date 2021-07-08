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Дело об убийстве полицейского в Подмосковье передали в центральный аппарат СК

  /   Обновлено: 08 июля 2021 10:15
Происшествия
Дело об убийстве полицейского в Подмосковье передали в центральный аппарат СК
Пресс-служба СК РФ

Москва, 8 июля. Глава российского Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин распорядился, чтобы уголовным делом об убийстве сотрудника МВД занимался центральный аппарат СК

Убийство произошло в городе Щелково на детской площадке. На ней подрались мужчины. Мимо них проходил сотрудник правоохранительных органов. Он сделал замечание хулиганам, в ответ на это один из них достал нож и нанес полицейскому смертельную рану в сердце. Пострадавший умер в больнице.

По предварительным данным, затеявшие конфликт мужчины были судимы. Подозреваемого задержали. Ход расследования уголовного дела теперь находится на особом контроле.

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убийство полиция щелково
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