Дело об убийстве полицейского в Подмосковье передали в центральный аппарат СК

Москва, 8 июля. Глава российского Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин распорядился, чтобы уголовным делом об убийстве сотрудника МВД занимался центральный аппарат СК

Убийство произошло в городе Щелково на детской площадке. На ней подрались мужчины. Мимо них проходил сотрудник правоохранительных органов. Он сделал замечание хулиганам, в ответ на это один из них достал нож и нанес полицейскому смертельную рану в сердце. Пострадавший умер в больнице.

По предварительным данным, затеявшие конфликт мужчины были судимы. Подозреваемого задержали. Ход расследования уголовного дела теперь находится на особом контроле.