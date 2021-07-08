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Среди вакцинированных москвичей разыграли еще пять автомобилей
Общество
Среди вакцинированных москвичей разыграли еще пять автомобилей
renault.ru  /  Renault 2018

Москва, 8 июля. Очередной розыгрыш автомобиля Renault Logan среди вакцинированных москвичей пошел в прямом эфире телеканала «Москва 24».

В розыгрыше участвовали 504 976 человек, получивших первый компонент вакцины от коронавируса с 28 июня по 4 июля. Генератор случайных чисел в прямом эфире выбрал пять номеров зашифрованных участников. Победителей определяли по имени и отчеству, и последним цифрам медицинского полиса или мобильного телефона.

Розыгрыши проводят еженедельно с 14 июня, программа призвана стимулировать кампанию по вакцинации населения. Всего разыграют 20 автомобилей марки Renault Logan, в дальнейшем программу могут продлить.

КАМАЗ проводит розыгрыш денежных призов среди вакцинированных сотрудников. Первый этап пройдет по достижении 10% получивших первую дозу препарата профилактической защиты от коронавирусной инфекции, пишет издание «Ридус».

Важность вакцинации и правомерность действий властей пояснил уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов. Правозащитник заявил, что государство должно действовать в интересах большинства.

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автомобиль вакцинация розыгрыш
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