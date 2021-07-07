Рост стоимости бензина и дизтоплива ускорился в Москве

Москва, 7 июля. Стоимость бензина и дизтоплива продолжает повышаться на столичных заправочных станциях. Информацией поделилась Московская топливная ассоциация.

Согласно представленным данным, стоимость бензина увеличилась на 7-12 копеек по итогам прошлой недели. Дизельное топливо прибавило 6 копеек. Повышение находилось на уровне 3 копеек неделей ранее. Средняя цена литра бензина АИ-92 составила 45,57 рубля, АИ-95 — 50,46 рубля, дизтоплива — 49,55 рубля, передает «Коммерсантъ».

Расценки на московских заправочных станциях начали повышаться в середине декабря. Дизельное топливо стало дороже с середины января. Увеличение стоимости замедлилось лишь к середине апреля. Последнее ускорение зафиксировано по итогам первой недели июня.

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса ранее сообщило, что отечественные нефтяные корпорации сократили экспортные поставки бензина. В первой половине года из 17,7 млн тонн топлива «Евро-5» транспортировано только 10%.