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СК возбудил уголовное дело по факту гибели молодой художницы в Подмосковье
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту гибели молодой художницы в Подмосковье
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 июля. Тело молодой художницы было обнаружено в квартире в Бронницах. Мать погибшей госпитализирована с ножевыми ранениями.

Следствие выясняет детали преступления, которое произошло в подмосковных Бронницах. В одной из квартир было обнаружено тело молодой художницы. Соседи рассказали, что слышали крики, после чего вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов заметили, что дверь в квартиру была закрыта изнутри. Ее пришлось вскрывать с помощью спасателей.

Следователи обнаружили на теле 25-летней художницы восемь ножевых ранений, а у ее 56-летней матери — два. Пожилая женщина находится в реанимации. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Москвич получил 14 лет колонии строгого режима за убийство невесты.

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мчс полиция ранения
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