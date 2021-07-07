Бастрыкин поручил воронежским следователям заново разобраться в гибели мальчика

Москва, 7 июля. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме онлайн. На конференции председатель поручил разобраться с несколькими уголовными делами.

Бастрыкин общался с работниками ведомства из Воронежской, Саратовской и Ярославской областей. Местные жители попросили главу СКР о помощи.

Мать и бабушка из Воронежской области обратились к председателю и попросили обратить внимание на работу регионального следкома. Дело в том, что в их семье два года назад погиб ребенок. Мальчик скончался от удара током, гуляя с братом на улице. Родственники считают, что трагедия связана с ненадлежащим обслуживанием линии электропередач работниками ООО «Энергия». Бастрыкин раскритиковал работу ведомства и потребовал возобновить расследование.

Участницей конференции стала жительница Саратовской области, которая попросила помочь с расследованием гибели 22-летней дочери. Александр Бастрыкин поставил на контроль ход дальнейшего разбирательства и порядок выполнения данных им указаний в центральном аппарате СК России.