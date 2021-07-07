Бездомный сделал «прививку» москвичу из-за отказа дать милостыню

Москва, 7 июля. Житель города обратился в полицию с просьбой наказать злоумышленника, который воткнул ему в спину шприц после отказа дать мелочь.

Инцидент произошел у жилого дома на Производственной улице в районе Солнцево. Москвич отказался пожертвовать денег прохожему. Мужчина без определенного места жительства разозлился и в ответ воткнул «обидчику» шприц в спину со словами: «Держи прививку».

Потерпевший не сразу понял, что произошло. Когда он дотянулся до спины, где чувствовал боль, то вытащил шприц. Сначала он собрался догнать бездомного, но тот успел скрыться во дворах.

Житель столицы позвонил в полицию. Потерпевший отметил, что опасается того, что могли ему вколоть. Следствие проводит проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.