Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 20:37
20:35
Евро 2020
Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на Евро-2020
20:34
Происшествия
СМИ назвали возможных убийц президента Гаити
20:33
Экономика
ФАС проведет проверки производителей стройматериалов
20:32
Армия
В Свердловской области повторно привьют от COVID-19 тысячу военнослужащих
20:30
Экономика
Рост стоимости бензина и дизтоплива ускорился в Москве
20:28
Армия
В Литву доставили заключительную партию противотанковых ракет Spike LR
20:28
Общество
Феминистка объяснила нежелание российской молодежи заключать браки
20:26
Шоу-бизнес
Волочкову раскритиковали за поедание черной икры на камеру
20:26
Экономика
РТС предложил изменить ценообразование на топливном рынке
20:25
Армия
Американский эксперт принял учения ВС РФ в Крыму за подготовку России к войне с НАТО
Все новости

Бездомный сделал «прививку» москвичу из-за отказа дать милостыню

  /   Обновлено: 07 июля 2021 19:43
Происшествия
Бездомный сделал «прививку» москвичу из-за отказа дать милостыню
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 7 июля. Житель города обратился в полицию с просьбой наказать злоумышленника, который воткнул ему в спину шприц после отказа дать мелочь.

Инцидент произошел у жилого дома на Производственной улице в районе Солнцево. Москвич отказался пожертвовать денег прохожему. Мужчина без определенного места жительства разозлился и в ответ воткнул «обидчику» шприц в спину со словами: «Держи прививку».

Потерпевший не сразу понял, что произошло. Когда он дотянулся до спины, где чувствовал боль, то вытащил шприц. Сначала он собрался догнать бездомного, но тот успел скрыться во дворах.

Житель столицы позвонил в полицию. Потерпевший отметил, что опасается того, что могли ему вколоть. Следствие проводит проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Вернуться назад

бездомный прохожий шприц
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru