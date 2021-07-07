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Транспортная полиция раскрыла кражу двух смартфонов на Казанском вокзале

  /   Обновлено: 07 июля 2021 18:00
Происшествия
Транспортная полиция раскрыла кражу двух смартфонов на Казанском вокзале
Инфореактор  /  Панова Наталья

Москва, 7 июля. Жительница Воронежской области задержана по подозрению в краже двух телефонов в зале ожидания Казанского вокзала, сообщает источник ФАН.

К правоохранителям обратилась одна из посетительниц вокзала, чей несовершеннолетний сын поставил устройство на зарядку и на время оставил его без присмотра. Чуть позже мальчик обнаружил пропажу смартфона. Также телефона лишился другой пассажир.

Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и задержали злоумышленницу, которая намеревалась уехать в Рязань с похищенным имуществом.

Полиция изъяла смартфоны и возбудила уголовное дело по статье о краже. В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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