Мосгорсуд проверит законность признания «Медузы» иноагентом

Москва, 7 июля. Мосгорсуд проверит законность включения «Медузы»1 в список иноагентов. Судебное заседание назначено на 7 октября.

Генеральный директор проекта «Медуза» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Галина Тимченко назвала издание убыточным. Речь идет о сумме в 2 миллиона евро, заявила журналист. Также Тимченко опровергла информацию о возможном закрытии «Медузы».

В список иностранных агентов издание попало 23 апреля.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.