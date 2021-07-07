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Вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 105 тысяч человек за сутки

  /   Обновлено: 07 июля 2021 14:13
Общество
Вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 105 тысяч человек за сутки
pixabay.com

Москва, 7 июля. Более 105 тыс. человек привились от коронавируса в Москве за прошедшие сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Количество привитых от COVID-19 граждан растет в Москве с каждым днем. За минувшие 24 часа вакцинацию прошли более 105 тыс. человек, заявил глава города. Он также сообщил об открытии пункта вакцинации в олимпийском комплексе «Лужники».

Оба компонента вакцины от коронавируса получили 17,1 млн россиян, что составляет около 11,7% от всего населения РФ. За минувшие две недели этот показатель увеличился на 2,9 процентного пункта.

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собянин вакцинация коронавирус
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