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Блогера Литвина лишили водительских прав
Происшествия
Блогера Литвина лишили водительских прав
instagram.com  /  @mikhail_litvin

Москва, 7 июля. Российского видеоблогера Михаила Литвина лишили прав на четыре месяца по решению Пресненского суда Москвы.

Блогер признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ. Еще в апреле Литвина поймали за нарушение ПДД. Он на своей машине проехал в обратном направлении по одностороннему движению на Пресненской набережной.

Ранее стало известно, что видеоблогеру Гусейну Гасанову грозит крупный штраф за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он был остановлен сотрудниками ДПС накануне. Как уточняет пресс-служба МВД, Lamborghini Urus под управлением 27-летнего жителя Москвы была остановлена у подъезда дома в 4-м Сетуньском проезде.

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