Полиция завела на блогера Гусейна Гасанова административное дело

Москва, 7 июля. Российскому видеоблогеру Гусейну Гасанову грозит крупный штраф за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Гусейн Гасанов был остановлен сотрудниками ДПС накануне. Он передвигался на Lamborghini Urus. Как уточняет пресс-служба МВД, иномарка под управлением 27-летнего жителя Москвы была остановлена у подъезда дома в 4-м Сетуньском проезде.

Полицейские при проверке документов обнаружили, что молодой человек находится в нетрезвом состоянии. Однако он отказался проходить процедуру на выявление алкоголя в крови.

В результате на него составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Материал будет направлен в суд. Теперь ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.