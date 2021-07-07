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Эксперты заявили о ценовом росте в столичном сегменте новостроек

  /   Обновлено: 07 июля 2021 12:07
Экономика
Эксперты заявили о ценовом росте в столичном сегменте новостроек
pixabay.com

Москва, 7 июля. Специалисты компании «Метриум» оценили динамику цен на квартиры в новостройках Москвы.

Квадратный метр жилья на первичном рынке столицы увеличился в цене на 18% в течение шести месяцев этого года. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно данным «Метриум», средний ценник на «квадрат» достиг 245 тыс. рублей, прибавив 35% за прошедший год. При этом средние цены на территории новой Москвы вышли на позицию в 191 тыс. рублей за квадратный метр, что приблизило район к ценовой категории ряда мест «старого» города.

Подсчитано, что в массовом сегменте по результатам шести месяцев средневзвешенный бюджет на московскую квартиру составил 12,73 млн рублей.

Глава компании «Полезные люди» Юрий Паршиков рассказал, чего ожидать от рынка недвижимости в течение этого лета.

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