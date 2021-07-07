Суд отклонил ходатайство о примирении сторон по делу Эдварда Била

Москва, 7 июля. Пресненский суд отклонил ходатайство представителя потерпевшего, обвиняемого и защитников о прекращении уголовного дела в отношении Эдварда Била в связи с примирением сторон.

Мера пресечения оставлена без изменения — запрет определенных действий в отношении блогера будет действовать до 30 декабря 2021 года. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 14 июля.

Бил стал фигурантом уголовного дела после ДТП на Смоленской площади. Обвиняемый выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.