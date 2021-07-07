Минпромторг России не обсуждает введение QR-кодов для сферы торговли в Москве

Москва, 7 июля. Введение QR-кодов о прохождении вакцинации от COVID-19 для сферы торговли в Москве пока не планируется, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Справиться с потоком людей в магазинах достаточно сложно. Это может вызвать раздражение у горожан, считает заместитель министра. Он выразил надежду, что аналогичные ограничения не придется вводить на АЗС, так как власти помогут торговым предприятиям привить 60% работников.

«Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие», — подчеркнул Евтухов в комментарии газете «Известия».

Театры Москвы могут запустить систему QR-кодов в рамках эксперимента. Инициатива на данный момент находится в стадии обсуждения. Некоторые столичные музеи уже пускают посетителей только по QR-кодам, пишет «Ридус».