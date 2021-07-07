Рогозин сообщил об опасном приближении космического мусора к МКС

Москва, 7 июля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о приближении космического мусора к МКС.

Сближение МКС с объектом UNKNOWN должно произойти завтра, 8 июля, сообщил он. Минимальное расстояние с космическим мусором достигнет четырех километров.

В NASA назвали «опасной» близость, в которой объект может пройти от МКС. Рогозин добавил, что угрозы нет.

Глава «Роскосмоса» ранее анонсировал первую встречу с новым директором NASA. Она состоится осенью. Это будет первая очная встреча глав госкорпораций, которая пройдет в рамках одной из международных конференций, рассказал Рогозин.