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Рогозин сообщил об опасном приближении космического мусора к МКС

  /   Обновлено: 07 июля 2021 09:34
Происшествия
Рогозин сообщил об опасном приближении космического мусора к МКС
wikimedia.org  /  Miguel Soares / CC BY-SA 4.0

Москва, 7 июля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о приближении космического мусора к МКС.

Сближение МКС с объектом UNKNOWN должно произойти завтра, 8 июля, сообщил он. Минимальное расстояние с космическим мусором достигнет четырех километров.

В NASA назвали «опасной» близость, в которой объект может пройти от МКС. Рогозин добавил, что угрозы нет.

Глава «Роскосмоса» ранее анонсировал первую встречу с новым директором NASA. Она состоится осенью. Это будет первая очная встреча глав госкорпораций, которая пройдет в рамках одной из международных конференций, рассказал Рогозин.

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космос рогозин мусор
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