Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину

Москва, 6 июля. Потерявшего сознание мужчину достали из воды в районе пляжа в Живописной бухте Москвы-реки в российской столице. Об этом во вторник вечером сообщили в пресс-службе ГОЧСиПБ.

Утопающего мужчину заметили спасатели в 25 метрах от берега. Его достали с глубины 1,5 метра без сознания. Когда потерпевший оказался на суше, спасатели приступили к реанимационным мероприятиям. Через несколько минут на место подоспели коллеги с поисково-спасательной станции. В результате помощь мужчине оказывали четыре человека, которые по очереди сменяли друг друга, пока дыхание не восстановилось.

Пострадавшим оказался житель Москвы 1959 года рождения. Прибывшие на место медики приняли решение о его госпитализации.

Ранее во время купания в одном из водоемов Новоузенского района Саратовской области мужчина заметил в воде тонущую девочку-подростка. Пытаясь помочь ребенку, он утонул сам.