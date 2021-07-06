Подмосковье вошло в топ эффективных промышленных регионов России

Москва, 6 июля. Московская область оказалась в топе эффективных промышленных регионов страны, заняв четвертое место рейтинга 2020 года.

Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева заявила, что итоги огласили в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром — 2021». В регионе, по ее словам, находятся как наукоемкие производства, так и крупные промышленные предприятия.

Промышленность Московской области, подчеркнула Зиновьева, успешно развивается благодаря привлекательному инвестиционному климату. Только по итогам прошлого года удалось реализовать свыше 140 новых проектов в сфере обрабатывающих производств.

Несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в Италию увеличился более чем на 2,5% в первом квартале 2021 года. В общей сложности столичные предприятия поставили на рынок европейской страны продукции на сумму более 410 млн долларов.