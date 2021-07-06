Привитые москвичи смогут без записи посещать МФЦ столицы

Москва, 6 июля. Привитые от коронавируса и получившие QR-код жители Москвы смогут обращаться в МФЦ без предварительной записи, сообщили в пресс-службе столичных МФЦ.

Заявителям, прошедшим вакцинацию от COVID-19, доступны все услуги центров без предварительной записи. Чтобы оформить или получить документы, достаточно предъявить администратору сертификат о вакцинации или QR-код документа, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МФЦ Москвы.

С середины июня в центрах госуслуг без предварительной записи осуществляется регистрация рождения, брака, оформление паспорта РФ, выдача социальной карты, полиса ОМС. Что касается предварительной записи, то она предполагает подачу заявки на получение услуги в личном кабинете портала.

Ранее сообщалось, что для посещения некоторых спектаклей в Москве может быть введена система QR-кодов. Возможность подобного эксперимента допустил директор театра «Ленком» Марк Варшавер