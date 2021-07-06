МВД: 14 уголовных дел возбуждено в Москве из-за поддельных справок о вакцинации

Москва, 6 июля. Правоохранители возбудили 14 уголовных дел о подделке справок о вакцинации и отрицательных результатах тестов на COVID-19 за неделю, сообщили в столичном главке МВД.

Всего с начала года было заведено 49 дел по факту аналогичных правонарушений, добавили в ведомстве.

Полиция Кирова начала мониторинг интернет-ресурсов, предлагающих горожанам поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. В продаже также имеются документы о прохождении ПЦР-тестов.

Всего было выявлено три ресурса, один из них заблокирован, остальные находятся в стадии ликвидации. За использование фальшивой справки о прививке от COVID-19 можно получить штраф до 80 тыс. рублей.