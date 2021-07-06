Аналитики озвучили условие для снижения цен на жилье в Москве

Москва, 6 июля. Цены на жилье в новостройках Москвы могут снизиться только при условии сокращения спроса, считают аналитики агентства "ИНКОМ-Недвижимость".

Специалисты считают, что в дальнейшем застройщики сами будут активно стимулировать интерес покупателей, предлагая им альтернативу программе льготной ипотеки. По их оценке, спрос на квартиры в новостройках после изменения условий госпрограммы несколько снизился.

Эксперты уверены, что до конца 2021 года жилье в российской столице будет дорожать. Снизить спрос на ипотеку поможет только серьезное повышение ключевой ставки или переключение внимания покупателей на другие сегменты рынка, полагают аналитики.

Согласно данным "ИНКОМ-Недвижимость", на начало июля средняя цена новой квартиры в пределах старых границ Москвы составляет 19,2 млн рублей. В Новой Москве квартиры продаются в среднем по 9,2 млн рублей, а в Московской области — по 8 млн. За последний год стоимость жилья в указанных локациях увеличилась на 28%, 25% и 35% соответственно.

Москва и Санкт-Петербург ранее вошли в десятку мировых городов по росту цен на жилье. Согласно рейтингу Global Residential Cities Index, российская столица заняла седьмую строчку, а город на Неве - восьмую.