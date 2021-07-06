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В Москве будут поощрять руководителей, которые обеспечивают вакцинацию сотрудников

  /   Обновлено: 06 июля 2021 13:15
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Общество
В Москве будут поощрять руководителей, которые обеспечивают вакцинацию сотрудников
Федеральное агентство новостей  /  Марина Челак

Москва, 6 июля. Московских работодателей, обеспечивающих вакцинацию своих сотрудников от коронавирусной инфекции, будут поощрять.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Сообщается, что первые 100 предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполнивших требование о вакцинации 60% работников, получат гранты из городского бюджета.

Его размер составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией в прошлом году, однако не более 5 миллионов рублей. Кроме того, 50 грантов предназначены для субъектов малого и среднего бизнеса.

Как стало известно ранее, общепиту могут компенсировать расходы на профилактику распространения коронавируса. С такой инициативой выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

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