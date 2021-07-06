Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 12:31
12:28
Происшествия
Пропавший на Камчатке Ан-26 нашли
12:28
Политика
«Ответ не за горами»: в Белоруссии заявили о готовности противостоять санкциям ЕС
12:27
Общество
Время в пути «Ласточки» из Петербурге в Великий Новгород сократится почти на час
12:26
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
12:24
Общество
Рестораторы Москвы не успеют вакцинировать 60% персонала из-за мигрантов
12:22
Экономика
Лукашенко распорядился ограничить транзит немецких товаров через Белоруссию
12:21
Происшествия
Блогер Mellstroy прибыл на последнее заседание суда по делу об избиении девушки
12:18
Общество
Минздрав Турции подтвердил первые случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс»
12:16
Происшествия
Суд назначил дату рассмотрения дела Дудя о пропаганде наркотиков
12:14
Общество
Анталья будет принимать до четырех авиарейсов в день из Нижнего Новгорода
Все новости

Суд в очередной раз отложил заседание по делу стримера Мелстроя

  /   Обновлено: 06 июля 2021 12:17
Происшествия
Суд в очередной раз отложил заседание по делу стримера Мелстроя
instagram.com  /  @mellstroy

Москва, 6 июля. Заседание Пресненского районного суда по делу блогера Андрея Бурима (Mellstroy) перенесено на 9 июля. Такое решение было принято для подготовки сторон к прениям.

Ожидалось, что сегодня Бурим выступит с последним словом, после чего судья должна была закончить судебное следствие и удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора.

Осенью 2020 года молодой человек схватил девушку за волосы и несколько раз ударил лицом о стол. Все это происходило во время онлайн-трансляции из комплекса «Москва-Сити». Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы и попросила привлечь Бурима к ответственности.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Суд в очередной раз отложил заседание по делу стримера Мелстроя
суд Mellstroy перенос заседания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru