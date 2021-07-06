Суд в очередной раз отложил заседание по делу стримера Мелстроя

Москва, 6 июля. Заседание Пресненского районного суда по делу блогера Андрея Бурима (Mellstroy) перенесено на 9 июля. Такое решение было принято для подготовки сторон к прениям.

Ожидалось, что сегодня Бурим выступит с последним словом, после чего судья должна была закончить судебное следствие и удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора.

Осенью 2020 года молодой человек схватил девушку за волосы и несколько раз ударил лицом о стол. Все это происходило во время онлайн-трансляции из комплекса «Москва-Сити». Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы и попросила привлечь Бурима к ответственности.