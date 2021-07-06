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В Москве спасатели вытащили из воды тонувшего юношу

  /   Обновлено: 06 июля 2021 11:08
Общество
В Москве спасатели вытащили из воды тонувшего юношу
pixabay.com

Москва, 6 июля. Сотрудники дежурной смены ПСС «Мещерская» заметили тонущего 19-летнего парня в Мещерском пруду. Его доставили на берег.

Во время патрулирования акватории пруда сотрудники МЧС услышали крики о помощи. Юноша находился в 40 метрах от берега. Спасатели подняли его из воды на борт катера, сообщало РИАМО.

Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию и оказали первую помощь. Молодой человек купался в запрещенном месте. По словам парня, у него во время плавания свело ногу, он стал терять силы и уходить под воду. ​

Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана успешно удалили опухоль в легких 19-летней студентке, сообщал ФАН. Уже через несколько дней после операции девушка благополучно выписалась из больницы.

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