В Москве спасатели вытащили из воды тонувшего юношу

Москва, 6 июля. Сотрудники дежурной смены ПСС «Мещерская» заметили тонущего 19-летнего парня в Мещерском пруду. Его доставили на берег.

Во время патрулирования акватории пруда сотрудники МЧС услышали крики о помощи. Юноша находился в 40 метрах от берега. Спасатели подняли его из воды на борт катера, сообщало РИАМО.

Пострадавшего доставили на поисково-спасательную станцию и оказали первую помощь. Молодой человек купался в запрещенном месте. По словам парня, у него во время плавания свело ногу, он стал терять силы и уходить под воду. ​

Хирурги Республиканской клинической больницы Татарстана успешно удалили опухоль в легких 19-летней студентке, сообщал ФАН. Уже через несколько дней после операции девушка благополучно выписалась из больницы.