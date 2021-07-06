Два человека пострадали в страшной аварии с участием такси на МКАД

Москва, 6 июля. Два человека пострадали в результате страшной аварии на МКАД.

Столкновение произошло между машиной такси и легковым автомобилем на девятом километре на внешней стороне автодороги, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что пострадавших госпитализировали. Сейчас специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Накануне произошло страшное ДТП у станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге. В результате инцидента внедорожник Hyundai перевернулся. Причиной инцидента стало столкновение с автомобилем Mercedes.