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Два человека пострадали в страшной аварии с участием такси на МКАД
Происшествия
Два человека пострадали в страшной аварии с участием такси на МКАД
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Москва, 6 июля. Два человека пострадали в результате страшной аварии на МКАД.

Столкновение произошло между машиной такси и легковым автомобилем на девятом километре на внешней стороне автодороги, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что пострадавших госпитализировали. Сейчас специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Накануне произошло страшное ДТП у станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге. В результате инцидента внедорожник Hyundai перевернулся. Причиной инцидента стало столкновение с автомобилем Mercedes.

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