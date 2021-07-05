Нарушения антиковидных мер выявили на девяти ярмарках в Москве

Москва, 5 июля. На девяти из 56 проверенных ярмарок выходного дня в столице выявили нарушения антикоронавирусных мер, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве уточнили, что проверки проводились 3-4 июля. Противоэпидемические мероприятия выполнялись на большинстве проверенных объектов. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований установлены на девяти ярмарках в Южном, Западном, Юго-Восточном и Центральном округах, а также на территории Новой Москвы.

Самое распространенное нарушение заключалось в отсутствии контроля за ношением перчаток и масок среди покупателей. На четырех рынках без средств индивидуальной защиты работали продавцы, на трех не осуществлялся контроль за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции контактных поверхностей и не был обеспечен контроль за соблюдением соцдистанции.

Также отмечались отсутствие антисептиков в туалетах и единичные нарушения в приготовлении растворов дезинфицирующих средств. Часть нарушений устранена в ходе проверок. На обследованных ярмарках комплексных многочисленных нарушений не установлено.

«По фактам выявленных нарушений сотрудниками территориальных отделов вызваны на составление протоколов по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ шесть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и три должностных лица. Материалы административных дел будут направлены в суды для вынесения решений об административном наказании», — говорится на сайте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве на прошлой неделе снизилась. Однако ситуация в городе по-прежнему остается напряженной.