Московские рестораны с доставкой увеличили выручку после введения QR-кодов

Москва, 5 июля. Онлайн-выручка московских ресторанов с доставкой выросла после введения QR-кодов для посещения заведений общепита, говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex.

Обороты заведений российской столицы и Московской области в онлайн-сегменте (заказ на сайте ресторана с доставкой или самовывозом) увеличились в начале прошлой недели (28 июня — 4 июля). Относительно недели до ввода QR-кодов показатель прибавил 27%. Исследование основано на финансовых операциях клиентов экосистемы Тинькофф, пишет ТАСС.

Аналитики компании CloudPayments представили данные по онлайн-чаевым, которые клиенты московских кафе и ресторанов оправили через сервис CloudTips. Зафиксировано снижение оборота чаевых на 36% после введения QR-кодов. С другой стороны, гости стали более щедрыми. Так, средняя сумма, отправленная барменам и официантам за одну транзакцию, увеличилась на 19% — с 268 до 319 рублей.

В Московской области 1,8 млн жителей сделали прививку против коронавирусной инфекции, сообщила ранее министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. План по вакцинации выполнен на 48,5%.

Столичные заведения общепита стали обслуживать только тех, у кого есть QR-код, с 28 июня. В первый день трафик в кофейнях "Шоколадница", например, рухнул на 70%, а товарооборот на — 50%, сообщает INFOX.