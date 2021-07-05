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Минздрав Подмосковья отчитался о выполнении плана по вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 05 июля 2021 19:02
Общество
Минздрав Подмосковья отчитался о выполнении плана по вакцинации от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 5 июля. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что около 1,8 млн жителей региона привились от коронавирусной инфекции.

Специалист рассказала, что таким образом план по вакцинации выполнен на 48,5%. Она добавила, что в области функционируют 14,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусом. Стригункова подчеркнула, что 20% коечного фонда в данный момент свободно. Также она сообщила, что около 500 человек, по данным министерства здравоохранения региона, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, передает интернет-издание «Вести Подмосковья».

Записаться на бесплатную процедуру вакцинации можно на областном портале госуслуг. Также это можно сделать регистратуре поликлиники, МФЦ или по номеру 122. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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подмосковье вакцинация Светлана Стригункова
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