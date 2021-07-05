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Синоптик Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву мощном антициклоне

  /   Обновлено: 05 июля 2021 18:33
Общество
Синоптик Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву мощном антициклоне
pixabay.com  /  PD

Москва, 5 июля. Мощный антициклон, который надвигается на Москву с северо-запада, принесет с собой новую волну жары.

В течение всей недели ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Московском регионе сегодня 25-27 градусов тепла, далее каждый день температура будет повышаться на один-два градуса», — подчеркнул синоптик в эфире «Радио 1».

Синоптик отметил, что такая жара представляет особую опасность. Чтобы обезопасить себя от солнечного удара, необходимо пить больше воды и носить головной убор.

ФАН ранее рассказал, как охладить квартиру в жару без кондиционера и вентилятора. В первую очередь лучше повесить на окна плотные шторы.

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погода москва антициклон
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