Синоптик Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву мощном антициклоне

Москва, 5 июля. Мощный антициклон, который надвигается на Москву с северо-запада, принесет с собой новую волну жары.

В течение всей недели ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Московском регионе сегодня 25-27 градусов тепла, далее каждый день температура будет повышаться на один-два градуса», — подчеркнул синоптик в эфире «Радио 1».

Синоптик отметил, что такая жара представляет особую опасность. Чтобы обезопасить себя от солнечного удара, необходимо пить больше воды и носить головной убор.

ФАН ранее рассказал, как охладить квартиру в жару без кондиционера и вентилятора. В первую очередь лучше повесить на окна плотные шторы.