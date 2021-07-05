Невакцинированных сотрудников МГУ перестали пускать на работу

Москва, 5 июля. Сотрудников Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) без прививки от COVID-19 временно отстранили от работы. Об этом сообщили в руководстве МГУ.

Согласно сообщению на сайте вуза, речь идет не только о непривитых, но и тех, кто не переболел COVID-19. Несмотря на введенное требование о допуске рабочего персонала, к работе допускаются те сотрудники, кто уже получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии крупнейшего в России прививочного пункта в понедельник, 5 июля. Как сообщалось ранее, павильон расположен внутри Гостиного двора.