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Невакцинированных сотрудников МГУ перестали пускать на работу

  /   Обновлено: 05 июля 2021 16:28
Общество
Невакцинированных сотрудников МГУ перестали пускать на работу
wikipedia.org  /  I.s.kopytov / CC BY-SA 4.0

Москва, 5 июля. Сотрудников Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) без прививки от COVID-19 временно отстранили от работы. Об этом сообщили в руководстве МГУ.

Согласно сообщению на сайте вуза, речь идет не только о непривитых, но и тех, кто не переболел COVID-19. Несмотря на введенное требование о допуске рабочего персонала, к работе допускаются те сотрудники, кто уже получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии крупнейшего в России прививочного пункта в понедельник, 5 июля. Как сообщалось ранее, павильон расположен внутри Гостиного двора.

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москва мгу коронавирус
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