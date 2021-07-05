Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 июля 15:11
15:10
Спорт
Федун ответил на вопрос о возвращении Черчесова в московский «Спартак»
15:08
Общество
Продюсер Александр Литвинов рассказал о творческих планах Владимира Меньшова
15:05
Технологии
Российские специалисты перенесли запуск модуля МКС «Наука»
15:04
Общество
Эфир: Секретом успешной карьеры госчиновника делится доцент РАНХиГС
15:02
Происшествия
Россиянам рассказали о новой схеме дистанционного хищения денег с банковских счетов
15:02
Общество
Сахалинские зоозащитники поставили на ноги бездомную собаку
15:01
Политика
Кнутов объяснил, как РФ одним «ударом» может сорвать новые провокации НАТО в Арктике
15:00
Общество
Экс-координатор штаба Навального призвал не верить сбежавшей в ЕС верхушке ФБК
15:00
Общество
Володин посетил выставку к столетнему юбилею Маршала Виктора Куликова
14:59
Происшествия
Жителя Владимирской области приговорили к колонии за поджог собутыльников
Все новости

Крупнейший в России прививочный пункт открыли в Москве

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:18
1175
Общество
Крупнейший в России прививочный пункт открыли в Москве
pixabay.com

Москва, 5 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии крупнейшего в России прививочного пункта в понедельник, 5 июля.

Крупнейший прививочный пункт открывается на площадке Гостиного двора в Москве. Собянин отметил, что центр может принимать до 50 человек одновременно. Тем самым он обеспечит вакцинацию до 6 тыс. человек в сутки, добавил глава города.

В центре разместят большое количество врачей, медицинских сестер, работников МФЦ, а также волонтеров. При этом Собянин подчеркнул, что пункт в ГУМе будет закрыт из-за большого наплыва посетителей и небольших помещений.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее назвал количество пунктов вакцинации от коронавируса в России. Он подчеркнул, что в стране созданы все условия для вакцинации от COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Крупнейший в России прививочный пункт открыли в Москве
москва собянин вакцинация пункт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru