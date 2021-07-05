Крупнейший в России прививочный пункт открыли в Москве

Москва, 5 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии крупнейшего в России прививочного пункта в понедельник, 5 июля.

Крупнейший прививочный пункт открывается на площадке Гостиного двора в Москве. Собянин отметил, что центр может принимать до 50 человек одновременно. Тем самым он обеспечит вакцинацию до 6 тыс. человек в сутки, добавил глава города.

В центре разместят большое количество врачей, медицинских сестер, работников МФЦ, а также волонтеров. При этом Собянин подчеркнул, что пункт в ГУМе будет закрыт из-за большого наплыва посетителей и небольших помещений.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее назвал количество пунктов вакцинации от коронавируса в России. Он подчеркнул, что в стране созданы все условия для вакцинации от COVID-19.