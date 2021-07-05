Власти Москвы заявили о снижении заболеваемости коронавирусом

Москва, 5 июля. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве на прошлой неделе снизилась, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Однако ситуация в городе по-прежнему остается напряженной. Во время открытия прививочного пункта в Гостином дворе градоначальник напомнил, что вопрос о вакцинации остается крайне важным. Вакцинация от коронавируса позволит гражданам спокойно работать и находиться в общественных местах, добавил Собянин.

Пункт вакцинации от коронавируса на площадке Гостиного двора станет самым крупным в столице. Центр может принимать до 50 человек одновременно.