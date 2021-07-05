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Первый компонент вакцины от коронавируса поставили три миллиона москвичей

  /   Обновлено: 05 июля 2021 14:10
Общество
Первый компонент вакцины от коронавируса поставили три миллиона москвичей
pixabay.com

Москва, 5 июля. Количество жителей Москвы, которые получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, назвал мэр города Сергей Собянин.

Число получивших первый компонент препарата достигло три миллиона человек. Об этом глава города рассказал во время открытия пункта вакцинации в Гостином дворе. Прививаться необходимо для защиты от заражения себя и своих близких. Также вакцинация позволит посещать публичные места без страха заболеть, подчеркнул Собянин.

Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировали в Москве на прошлой неделе. Сообщение об этом ранее поступило от главы города.

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