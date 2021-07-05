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Промышленный альпинист погиб при падении с башни «Федерация» в Москве

  /   Обновлено: 05 июля 2021 13:28
Происшествия
Промышленный альпинист погиб при падении с башни «Федерация» в Москве
Пресс-служба Mercury Tower

Москва, 5 июля. Промышленный альпинист насмерть разбился при проведении работ на башне «Федерация» в «Москва-Сити». Мужчина упал с высоты 11-го этажа небоскреба.

Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали гибель высотного рабочего. По словам медиков, он получил характерные для такого падения травмы. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося в «Москва-Сити», сообщает источник в полиции.

Как стало известно, погибшим оказался 38-летний мужчина. По предварительной информации, у рабочего оборвались канаты. Тело погибшего нашли на земле у подножия небоскреба.

Ранее труп четырехлетнего мальчика нашли под окнами дома на северо-востоке Москвы. Ребенок выпал с седьмого этажа и разбился, сообщало РИАМО.

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