В Москве наполовину готовы основные конструкции новой станции метро «Лианозово»

Москва, 5 июля. Основные конструкции станции метро «Лианозово» на новом участке Люблинско-Дмитровской линии в Москве построили на 50%.

У станции сделают два подземных вестибюля, которые объединят метро, МЦД-1 и наземный общественный транспорт. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Согласно предварительной информации, новую станцию оформят в темно-сером и бежевом тонах. Кроме того, на «Лианозово» установят две композиции скульптора Виктора Корнеева — «Вкусный арбуз» и «Дети играют. Солнечный день».

Единый транспортный каркас Москвы планируют сформировать к 2024 году. Приоритетным направлением остается строительство метрополитена.