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Общественно-деловое пространство появится в московском Тропарево-Никулино

  /   Обновлено: 05 июля 2021 12:54
Общество
Общественно-деловое пространство появится в московском Тропарево-Никулино
pixabay.com

, 5 июля. Новое общественно-деловое пространство планируют построить в Москве. Объект разместят в районе Тропарево-Никулино.

На территории пространства смогут открыться банки и страховые организации, магазины, спортивные клубы, сообщается на сайте мэра Москвы. Таким образом, в столице может прибавиться 500 новых рабочих мест.

Из сообщения стало известно, что площадь участка составит 0,68 гектара. Общественное пространство будет организовано в рамках проекта «Индустриальные кварталы».

Объект появится на месте заброшенной стройки. Также около 10% площадей нового общественного пространства будет передано под городские нужды.

Администрация Санкт-Петербурга ранее сообщила о начале работы новой детской поликлиники. Она открылась в Красном Селе.

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москва строительство общественно-деловое пространство
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