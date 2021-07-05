Готовившего расстрелы и взрывы в Москве террориста приговорили к 21 году колонии

Москва, 5 июля. Второй Западный окружной военный суд вынес приговор главарю террористической ячейки, которая занималась подготовкой взрывов и массовых расстрелов в столице.

Подсудимого признали виновным в попытке организации терактов в Москве и приговорили к 21 году колонии строгого режима, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, являвшийся членом международной террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), организовал ее законспирированную ячейку в Москве. Сам он находился на территории Сирии.

Главарь раздавал указания членам московской ячейки, они приобретали оружие, боеприпасы и изготавливали бомбы. Все это предполагалось использовать против горожан. В 2016 году силовики пресекли преступную деятельность, а в 2020 году задержали главаря.

Несколько дней назад сотрудники ФСБ ликвидировали пятерых боевиков во время контртеррористической операции в Нальчике. Режим КТО был введен на части городского округа и в районе садовых участков.

1 Организация запрещена на территории РФ.