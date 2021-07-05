В Москве создали интерактивную карту улиц, которые носят имена ученых

Москва, 5 июля. Интерактивная карта улиц Москвы, названных в честь выдающихся деятелей науки, появилась на портале mos.ru.

Сообщается, что проект «Наука в городе» заработал в этом году. На карте указаны более 180 улиц, проспектов, переулков и площадей города, которые носят имена выдающихся ученых.

При наведении курсора на ту или иную точку на интерактивной карте можно познакомиться с биографией научного деятеля. Также появится его портрет и информация о данной улице.

Как стало известно ранее, единый транспортный каркас Москвы сформируют к 2024 году. Приоритетным направлением по-прежнему остается строительство метрополитена.

Московская область вошла в число номинантов на премию National Geographic Traveler, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В рамках конкурса будет организовано онлайн-голосование.