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В Москве создали интерактивную карту улиц, которые носят имена ученых

  /   Обновлено: 05 июля 2021 10:34
Общество
В Москве создали интерактивную карту улиц, которые носят имена ученых
pixabay.com

Москва, 5 июля. Интерактивная карта улиц Москвы, названных в честь выдающихся деятелей науки, появилась на портале mos.ru.

Сообщается, что проект «Наука в городе» заработал в этом году. На карте указаны более 180 улиц, проспектов, переулков и площадей города, которые носят имена выдающихся ученых.

При наведении курсора на ту или иную точку на интерактивной карте можно познакомиться с биографией научного деятеля. Также появится его портрет и информация о данной улице.

Как стало известно ранее, единый транспортный каркас Москвы сформируют к 2024 году. Приоритетным направлением по-прежнему остается строительство метрополитена.

Московская область вошла в число номинантов на премию National Geographic Traveler, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В рамках конкурса будет организовано онлайн-голосование.

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москва карта улицы
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