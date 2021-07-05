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Общество
Спецпоказ фильма «Берегись автомобиля» пройдет в московском парке «Музеон»
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Спецпоказ фильма «Берегись автомобиля» пройдет в московском парке «Музеон»
Общество
Спецпоказ фильма «Берегись автомобиля» пройдет в московском парке «Музеон»
Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Москва, 5 июля. Жителей и гостей Москвы приглашают на просмотр фильма режиссера Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Картина прошла цифровую реставрацию и вышла в повторный прокат.

Кинокритик Максим Селезнев представит фильм в парке «Музеон» 8 июля. В этом году картине исполняется 65 лет, пишет «Вечерняя Москва».

Рязанов подарил кинематографу множество культовых фильмов, среди которых «Служебный роман», «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Вокзал для двоих». Коллеги с теплотой вспоминают годы сотрудничества с режиссером и картины, которые до сих пор остаются актуальными. ФАН рассказал о главных достижениях Рязанова и поинтересовался у коллег артиста, как им работалось со звездой.

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