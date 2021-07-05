Ревакцинация от коронавируса началась в московских поликлиниках

Москва, 5 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале ревакцинации от коронавируса нового типа в столичных поликлиниках.

На процедуру можно записаться с 5 июля. Москвичи могут выбрать любой из доступных препаратов в 20 пунктах повторной вакцинации. На официальном сайте мэра Москвы представлен список поликлиник, где можно сделать прививку.

Вакцинация в России добровольная, россияне могут на выбор сделать прививку любым доступным препаратом. Как сообщил замминистр здравоохранения России Олег Гриднев, привитым «Спутником V» необходимо проходить ревакцинацию ежегодно или раз в два года.