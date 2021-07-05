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Ревакцинация от коронавируса началась в московских поликлиниках

  /   Обновлено: 05 июля 2021 08:04
Общество
Ревакцинация от коронавируса началась в московских поликлиниках
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале ревакцинации от коронавируса нового типа в столичных поликлиниках.

На процедуру можно записаться с 5 июля. Москвичи могут выбрать любой из доступных препаратов в 20 пунктах повторной вакцинации. На официальном сайте мэра Москвы представлен список поликлиник, где можно сделать прививку.

Вакцинация в России добровольная, россияне могут на выбор сделать прививку любым доступным препаратом. Как сообщил замминистр здравоохранения России Олег Гриднев, привитым «Спутником V» необходимо проходить ревакцинацию ежегодно или раз в два года.

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