Фельдшер пострадал после ДТП с каретой скорой и машиной полиции в Москве

Москва, 4 июля. ДТП с участием кареты скорой помощи и автомобилем полиции произошло на севере Москвы. В результате аварии пострадал фельдшер из машины медицинской службы, сообщили СМИ.

ДТП произошло вечером в воскресенье. Автомобили столкнулись на Краснопрудной улице. Кадры происшествия очевидцы выложили в Сеть.

На данный момент другой информации о пострадавших и возможных жертвах нет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

На днях страшная авария произошла в Прикамье. В результате ДТП «Ладу» разорвало на части, погиб один подросток.