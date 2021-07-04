Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 20:49
20:48
Армия
В США восхитились умением ВС РФ «троллить» западные страны старыми «Медведями»
20:47
Политика
Политик Рыжков выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму от партии «Яблоко»
20:45
Общество
Американские биохимики научились улучшать аромат французских вин
20:44
Происшествия
Девушка пошла в гости через лес и пропала на Урале
20:42
Происшествия
Авария в Мозамбике унесла жизни 31 человека
20:41
Наука
Определено вещество, склоняющее раковые клетки к самоликвидации
20:41
Политика
Обрушение здания во Флориде вынудило Трампа призвать губернатора пропустить митинг
20:38
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна возмутилась восхвалением худеющих
20:38
Происшествия
Ребенок выжил после падения из окна дома в Набережных Челнах
20:37
Общество
Пляж на набережной Ялты размыло из-за сильных дождей
Все новости

Новый пешеходный переход появится над проспектом Мира в Москве
Общество
Новый пешеходный переход появится над проспектом Мира в Москве
lenobl.ru  /  Пресс-служба Администрации Ленинградской области

Москва, 4 июля. Пешеходный переход построят над проспектом Мира в Москве, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства города.

Павильон выполнят в светлых тонах с применением светопрозрачных вставок. Особенность проекта заключается в витражном остеклении. Длина перехода составит 55 м, высота конструкции будет достигать трех метров. Общая площадь объекта составит 500 кв. м, говорится в сообщении властей.

Переходом смогут пользоваться также маломобильные жители Москвы. Постройка обеспечит переход пассажиров через проспект Мира и свяжет район Ростокино с платформами МЦК, а также остановочным пунктом Северянин МЖД.

Более 300 тоннелей, мостов и эстакад возвели в столице с 2011 года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новый пешеходный переход появится над проспектом Мира в Москве
москва пешеход переход
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru