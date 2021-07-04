Новый пешеходный переход появится над проспектом Мира в Москве

Москва, 4 июля. Пешеходный переход построят над проспектом Мира в Москве, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства города.

Павильон выполнят в светлых тонах с применением светопрозрачных вставок. Особенность проекта заключается в витражном остеклении. Длина перехода составит 55 м, высота конструкции будет достигать трех метров. Общая площадь объекта составит 500 кв. м, говорится в сообщении властей.

Переходом смогут пользоваться также маломобильные жители Москвы. Постройка обеспечит переход пассажиров через проспект Мира и свяжет район Ростокино с платформами МЦК, а также остановочным пунктом Северянин МЖД.

Более 300 тоннелей, мостов и эстакад возвели в столице с 2011 года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы.