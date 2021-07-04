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Движение в Южнопортовом районе Москвы перекрыли из-за ДТП с тремя грузовиками

  /   Обновлено: 04 июля 2021 20:09
Происшествия
Движение в Южнопортовом районе Москвы перекрыли из-за ДТП с тремя грузовиками
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 июля. Три грузовика не поделили дорогу в Москве. В результате случившегося никто не пострадал.

Серьезная авария произошла под Сайкинским путепроводом в Южнопортовом районе Москвы. Участниками ДТП стали три грузовых автомобиля. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Дептранса.

Представители ведомства рассказали, что в настоящий момент движение осуществляется только по одной полосе. Проезжающих мимо водителей попросили по возможности объезжать место аварии.

Еще одно ДТП случилось в Самаре. В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса пострадали четыре человека, сообщает сайт 360.tv.

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