Движение в Южнопортовом районе Москвы перекрыли из-за ДТП с тремя грузовиками

Москва, 4 июля. Три грузовика не поделили дорогу в Москве. В результате случившегося никто не пострадал.

Серьезная авария произошла под Сайкинским путепроводом в Южнопортовом районе Москвы. Участниками ДТП стали три грузовых автомобиля. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Дептранса.

Представители ведомства рассказали, что в настоящий момент движение осуществляется только по одной полосе. Проезжающих мимо водителей попросили по возможности объезжать место аварии.

Еще одно ДТП случилось в Самаре. В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса пострадали четыре человека, сообщает сайт 360.tv.