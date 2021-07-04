Более пяти тысяч волонтеров присоединились к акции «Помощники вакцинации» в Москве

Москва, 4 июля. Свыше пяти тысяч добровольцев стали участниками акции «Помощники вакцинации» в Москве, говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Волонтеры на пунктах вакцинации встречают желающих привиться от коронавируса. Они консультируют горожан, выдает им перчатки и маски, а также провожают к кабинетам. На счету волонтеров более 30 тыс. отработанных часов. На данный момент добровольцы помогают на 32 точках вакцинации.

Участники акции «Помощники вакцинации» обеспечены бесплатным питанием, экипировкой и средствами индивидуальной защиты. Перед выходом на смену волонтеры в обязательном порядке проходят инструктаж. Все больше молодых людей приходят, чтобы сделать прививку от COVID-19.

Власти Москвы решили продлить программу «Миллион призов» до 15 августа. Ее участниками являются пожилые граждане, которые прошли вакцинацию от коронавируса.