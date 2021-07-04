Мэру Лобни Смышляеву грозит арест за злоупотребление полномочиями

Москва, 4 июля. Следственный комитет намерен направить ходатайство в суд об аресте мэра Лобни Евгения Смышляева. Глава городского округа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

На днях правоохранители задержали Евгения Смышляева. В администрации города силовики проводили следственные действия.

Кроме злоупотребления должностными полномочиями, речь также идет о иных коррупционных преступлениях, которые следствие пока не раскрывает, сообщили СМИ.

Смышляев поступил на муниципальную службу в городскую администрацию в 2012 году. Через два года он стал главой городского округа Лобня.