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Мэру Лобни Смышляеву грозит арест за злоупотребление полномочиями

  /   Обновлено: 04 июля 2021 16:14
Происшествия
Мэру Лобни Смышляеву грозит арест за злоупотребление полномочиями

Москва, 4 июля. Следственный комитет намерен направить ходатайство в суд об аресте мэра Лобни Евгения Смышляева. Глава городского округа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

На днях правоохранители задержали Евгения Смышляева. В администрации города силовики проводили следственные действия.

Кроме злоупотребления должностными полномочиями, речь также идет о иных коррупционных преступлениях, которые следствие пока не раскрывает, сообщили СМИ.

Смышляев поступил на муниципальную службу в городскую администрацию в 2012 году. Через два года он стал главой городского округа Лобня.

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арест следственный комитет Евгений Смышляев
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