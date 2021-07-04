Фельдшера из Москвы подозревают в попытке ограбить ветерана ВОВ

Москва, 4 июля. Правоохранители проверяют действия сотрудника скорой помощи, который мог похитить имущество пожилого мужчины.

По предварительным данным, 90-летний пенсионер один проживает в квартире, где установлены камеры видеонаблюдения. В какой-то момент он почувствовал ухудшение своего состояния и вызвал врачей.

Медики приехали к ветерану Великой Отечественной войны и стали оказывать ему необходимую помощь, однако позднее родственники заметили на записях, что один из фельдшеров изучает содержимое карманов и прикроватного столика мужчины, пока другой специалист осматривает пациента. Но позднее стало известно, что из жилья москвича ничего не пропало.