Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 16:08
16:08
Происшествия
Пенсионерка с деменцией вышла из дома в тапочках и пропала в Петербурге
16:07
Общество
Причиной столпотворения в аэропорту Пулково стала загруженность авиаперевозчиков
16:04
Происшествия
Решившего освежиться наркомана достали ночью из Невы
16:02
Армия
Израиль заинтересован в сохранении режима прекращения огня на границе с сектором Газа
16:02
Весь мир
Премьер-министр Сирии оценил реализацию правительственных проектов в Тартусе
16:00
Общество
Вадим Левенталь о современности, марксизме и русском языке. Николай Стариков
15:59
Происшествия
Вода затопила социально значимый объект в Крыму
15:58
Общество
Театру «Ромэн» могут присвоить имя покойного Сличенко
15:52
Происшествия
Подозреваемый в убийстве вдовы самарского банкира не выходит на связь
15:52
Общество
Казанские врачи успешно прооперировали 19-летнюю студентку из Татарстана
Все новости

Бывший пресс-секретарь Ельцина с семьей ответит в суде за неуплату взносов

  /   Обновлено: 04 июля 2021 15:24
Происшествия
Бывший пресс-секретарь Ельцина с семьей ответит в суде за неуплату взносов
freepik.com  /  drobotdean

Москва, 4 июля. В Хамовническом суде столицы 5 июля состоится рассмотрение иска против бывшего пресс-секретаря Бориса Ельцина, а также его супруги и тестя.

Основанием для разбирательств стали долги за членские взносы в садовом товариществе. Бывший чиновник не согласен с претензиями и намерен оспорить иск в Троицком суде, сообщил источник ФАН.

Тестю пресс-секретаря «насчитали» долг в размере 55,5 тысячи рублей. Его зять якобы задолжал две тысячи, а супруга — пять. Долги копились с марта 2018 по октябрь 2020 года. Истец также настаивает на выплате 38 тысяч рублей, потраченных на юридические услуги.

В СНТ рассказали, что ответчику несколько лет назад в два раза увеличили размер членских взносов. Жалоб по этому поводу мужчина не выразил. Между тем, пожилого гражданина могли не уведомить о повышении размера выплат надлежащим образом — при помощи заказного письма.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Бывший пресс-секретарь Ельцина с семьей ответит в суде за неуплату взносов
суд ельцин взнос
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru