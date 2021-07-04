Бывший пресс-секретарь Ельцина с семьей ответит в суде за неуплату взносов

Москва, 4 июля. В Хамовническом суде столицы 5 июля состоится рассмотрение иска против бывшего пресс-секретаря Бориса Ельцина, а также его супруги и тестя.

Основанием для разбирательств стали долги за членские взносы в садовом товариществе. Бывший чиновник не согласен с претензиями и намерен оспорить иск в Троицком суде, сообщил источник ФАН.

Тестю пресс-секретаря «насчитали» долг в размере 55,5 тысячи рублей. Его зять якобы задолжал две тысячи, а супруга — пять. Долги копились с марта 2018 по октябрь 2020 года. Истец также настаивает на выплате 38 тысяч рублей, потраченных на юридические услуги.

В СНТ рассказали, что ответчику несколько лет назад в два раза увеличили размер членских взносов. Жалоб по этому поводу мужчина не выразил. Между тем, пожилого гражданина могли не уведомить о повышении размера выплат надлежащим образом — при помощи заказного письма.