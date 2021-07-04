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В Успенском кафедральном соборе простились с мэром Коломны Лебедевым

  /   Обновлено: 04 июля 2021 12:55
Общество
В Успенском кафедральном соборе простились с мэром Коломны Лебедевым
kolomnagrad.ru  /  Администрация Коломенского городского округа Московской области

Москва, 4 июля. Сотни людей пришли в Успенский кафедральный собор, чтобы проводить в последний путь 46-летнего Дениса Лебедева. До своей гибели он занимал пост мэра Коломны.

После прощания возле стен храма прошло траурное богослужение. Затем автомобиль с гробом и цветами отправился на Новое городищенское кладбище. Катафалк сопровождали несколько машин.

Труп главы города был обнаружен в его квартире. По предварительным данным, перед смертью домой к мэру приехал некий мужчина. Следователи возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

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