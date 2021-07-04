Самолет экстренно приземлился в Москве из-за инсульта у бортпроводника

Москва, 4 июля. Самолет Airbus A-350, выполнявший рейс из Копенгагена в Сингапур, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа.

По данным СМИ, командир авиалайнера связался с российскими диспетчерами и сообщил, что у одного из членов экипажа случился гипертонический криз. Самолету предложили сменить курс для экстренной посадки в Москве.

Воздушное судно совершило успешную посадку в аэропорту Домодедово. Бригада реаниматологов, ожидавшая самолет на взлетно-посадочной полосе, осмотрела стюарда и диагностировала инсульт. Мужчина госпитализирован.