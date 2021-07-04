Москва стала лидером по сохранению культурного наследия среди мегаполисов Европы

Москва, 4 июля. Одним из лидеров среди мегаполисов Европы в области охраны исторических памятников названа столица России.

Статус Москвы подтверждают результаты исследования под названием «Наследие в большом городе: сравнительный анализ деятельности в сфере охраны культурно-исторического наследия пяти европейских столиц за последние пять лет». Работу провели специалисты международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Сведения были озвучены во время Московского урбанистического форума.

«Оценивались показатели Москвы, Лондона, Парижа, Берлина и Рима за пятилетний период. Как видно из исследования, Москва занимает лидирующие позиции по всем основным пунктам, включая объем городских инвестиций», — сообщила вице-мэр столицы России Наталья Сергунина.

Внедрение инновационных технологий в сфере окружающей среды планируется в метрополитене Москвы. Внимание на это обратил гендиректор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.