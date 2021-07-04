ФАН публикует видео со сгоревшим Ferrari на западе Москвы

Москва, 4 июля. Полыхающий на Кутузовском проспекте столицы Ferrari попал на видео. Пожарные быстро справились с огнем, но спорткар восстановлению не подлежит.

Инцидент произошел накануне вечером напротив монумента «Москва — город-герой» вдоль Кутузовского проспекта. Там вспыхнул автомобиль Ferrari.

Пожарный расчет быстро прибыл на место и ликвидировал возгорание. Информации о пострадавших не поступало. Машина восстановлению не подлежит. В результате случившегося от нее осталась груда металлолома. Что стало причиной ЧП, выяснят специалисты.

Похожий инцидент произошел ранее в Северо-Западном тоннеле Москвы. Там вспыхнул автомобиль.