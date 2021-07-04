Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 10:01
09:58
Происшествия
Следователи возбудили уголовные дела за посягательство на жизнь силовиков в КБР
09:55
Общество
Фестиваль современного танца пройдет на Новой сцене Александринского театра
09:54
Общество
Приморские инспекторы ДПС на носилках доставили в больницу мужчину
09:53
Политика
Депутат Шеремет посоветовал Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
09:51
Общество
Медики определили лучший вид утреннего кофе
09:50
Общество
Перечислены самые опасные для печени продукты
09:49
Общество
Вильфанд дал прогноз на июль для всей территории России
09:48
Происшествия
ФАН публикует видео со сгоревшим Ferrari на западе Москвы
09:44
Экономика
Стоимость жилья в Новой Москве выросла с 2015 года на 73%
09:43
Политика
Президент Белоруссии призвал интеллигенцию не вмешиваться в политику
Все новости

ФАН публикует видео со сгоревшим Ferrari на западе Москвы

  /   Обновлено: 04 июля 2021 09:57
Происшествия
ФАН публикует видео со сгоревшим Ferrari на западе Москвы
pixabay.com  /  picman2

Москва, 4 июля. Полыхающий на Кутузовском проспекте столицы Ferrari попал на видео. Пожарные быстро справились с огнем, но спорткар восстановлению не подлежит.

Инцидент произошел накануне вечером напротив монумента «Москва — город-герой» вдоль Кутузовского проспекта. Там вспыхнул автомобиль Ferrari.

Пожарный расчет быстро прибыл на место и ликвидировал возгорание. Информации о пострадавших не поступало. Машина восстановлению не подлежит. В результате случившегося от нее осталась груда металлолома. Что стало причиной ЧП, выяснят специалисты.

Похожий инцидент произошел ранее в Северо-Западном тоннеле Москвы. Там вспыхнул автомобиль.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФАН публикует видео со сгоревшим Ferrari на западе Москвы
пожар машина феррари
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru